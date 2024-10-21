لجنة حقوق الإنسان بالنواب تجتمع بالمنظمات الحقوقية لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة UPR

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور وكيلي اللجنة النواب أيمن أبو العلا، ومحمد عبدالعزيز، وعدد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية؛ (المنظمة العربية لحقوق ال‘نسان برئاسة علاء شلبي- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة- مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة ايمن عقيل- ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، منهم: سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- نجاد البرعي المحامي بالنقض- أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني) وذلك لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

ويأتي الإجتماع في إطار دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت إلى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.