وسام أبو على يعود لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على عودة الفلسطينى وسام أبو على، لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مواجهة الزمالك، يوم “الخميس” المقبل، ضمن نهائى كأس السوبر المصرى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، قرر إعادة الفلسطينى وسام أبو على، لقيادة خط هجوم الفريق الأحمر في مواجهة الزمالك، بعدما تمت إراحته بلقاء سيراميكا كليوباترا أمس “الأحد”.

وكان وسام أبو على، قد شارك فى الشوط الثاني من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمس، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى، التى فاز بها فريقه بهدفين لهدف.

وشددت التقارير، على أن الفلسطيني وسام أبو علي، سوف يخضع لفحوصات طبية فى الساعات القليلة المقبلة، بعد شكواه من إصابة عضلية عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

يشار إلى أن، الفلسطينى وسام أبو على، يعتبر المهاجم الأساسى فى تشكيلة النادى الأهلى، منذ وصوله للفريق الأحمر فى يناير الماضى، قادمًا من سيريس السويدى.