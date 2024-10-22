وزير الإسكان:نعمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بسعر التكلفة

خلال زيارته لتركيا، التقى شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، محافظ ولاية كوجالى التركية، لبحث سبل وفرص التعاون لتعظيم الصناعات المستهدفة فى قطاع المرافق ك في مصر، وتبادل الخبرات في ذات الشأن.

وأوضح وزير الإسكان، أن زيارته الحالية إلى تركيا تهدف لتشجيع المصانع والشركات التركية على التواجد في مصر من خلال الشراكة مع الوزارة أو المصانع المحلية والوطنية، واستغلال الفرص المتاحة للمطورين الصناعيين، لتوطين الصناعات فى القطاعات التى تحتاج إليها الوزارة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة بدر للإنشاءات، وقد حضر الاجتماع، السيد /سادات أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع تربوسان التركي لتصنيع الطلمبات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكد الشربيني، أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الثنائي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، والزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين الطرفين، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم خلال الفترة السابقة بين البلدين، والتي تم الإعلان عنها من خلال رئاسة مجلس الوزراء، ومنها مذكرتا تفاهم خاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو السادس من أكتوبر، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتشجيع الصناعة وتوطين مختلف الصناعات لتغطية حجم الاحتياج المحلي لتنفيذ المشروعات.

وناقش الشربيني، مع محافظ ولاية كوجالى التركية، التوجهات الحالية للدولة المصرية لتشجيع توطين الصناعات بمختلف أنواعها، ومنها الصناعات المرتبطة بتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمختلف محافظات الجمهورية، كما أكد دعم الوزارة لجميع المصانع العالمية وشركات القطاع الخاص للتواجد في مصر وضخ استثماراتها لتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة في الوطن العربي وشمال إفريقيا، من خلال إتاحة الفرصة للمطورين الصناعيين بالاستفادة من مساحات الأراضي المخططة للمناطق الصناعية في المدن الجديدة والمحافظات، وإدارة تشغيل تلك المناطق مما يتيح الفرصة للمطورين الصناعيين لتقديم أعلى قدر من الجودة والموثوقية.

وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعمل الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية، ويتم حالياً التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي ومنها على سبيل المثال التنسيقات التي تمت حديثا بخصوص 10 ملايين متر مربع، في مدن (العاشر من رمضان – بدر – 6 أكتوبر – السادات – برج العرب) تم إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.