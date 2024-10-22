جبالي يستفسر من وزير الشئون النيابية بشأن توافق مشروع مجلس التعليم والابتكار مع توصيات الحوار الوطني

خلال الجلسة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، استفسر رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون قبل أخد الرأي النهائي عليه خاصة المادة 2 الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة 4 المتعلقة بأهدافه، وكذا استفسر رئيس المجلس عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين 2 و4 منه، وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الآخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم.

مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطني بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدًا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني، ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المشار إليه بجلسة اليوم.