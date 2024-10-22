وزارة العمل: ندوات للتوعية بالخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة المجتمع والمواطنين بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، 3 ندوات للتوعية حول “تنمية العمالة غير المنتظمة” بحضور عدد 150 مواطن بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج ، وندوتين بعنوان “أتدرب – أتأهل” بحضور 155 مواطن بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة بمركز شباب سفلاق ، ومجلس مدينة ساقلته ، وذلك بهدف إلى نشر الوعي وإلقاء الضوء على أهمية الفرص التدريبية المجانية التي توفرها مديرية العمل للشباب من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة ، والوحدات التدريبية المتنقلة التابعة لها والمنتشرة في مراكز المحافظة وذلك لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، وكذلك حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة من خلال الحسابات الخاصة بها بمديرية العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصرى ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بوزارة العمل ..

وأوضح الدكتور حازم حسن مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التوعوية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال اللقاءات عرض البرامج التدريبية المتنوعة التي تقوم بتنفيذها مراكز التدريب المهني الثابتة ، والوحدات التدريبية المتنقلة داخل المحافظة ، وشروط الالتحاق بالدورات ومزايا الحصول علي الدورات المهنية وأهمية التدريب في الحصول على فرص عمل لائقة وكريمة ، وإستعراض أهم المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظة كذلك فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها ، وجميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل للجمهور ، والحماية القانونية التي كفلها قانون العمل ، وكافة سبل الدعم المقدمة للشباب ، مشدداً على المديرية بابها مفتوح دائما أمام الشباب لعرض مقترحاتهم وتنفيذ مطالبهم ، تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ..