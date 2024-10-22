وزارة العمل تعقد أولى ندوات التوعية بـ”الإسعافات الأولية” للعاملين بمديرية العمل بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل ، عن تنفيذ خطتها فى تنظيم ندوات التوعية في مجال “الإسعافات الأولية” داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم أولى ندوات التوعية عن “الاسعافات الأولية” للعاملين بمديرية العمل بمحافظة القاهرة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجود ، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة ، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة ، وفرع هيئة الإسعاف بالقاهرة، بمشاركة 20 من العاملين بالمديرية ، وذلك فى إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية ، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث فى مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها ، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل ..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية والمديريات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث ،وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر ،وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة ، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد ، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة ، التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة .. وتضمنت فعاليات هذه الندوة: محاضرات علمية،وعروض تقديمية وتدريبات عملية ألقاها محمد عادل مُسعف بهيئة الإسعاف المصرية ، وافتتح فعاليات الندوة احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، والذى أكد فى كلمته خلال الفعاليات على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان فى مختلف مجالات عملها على أرض الواقع ، كما شارك في الندوة أعضاء لجنة الأزمات بالمديرية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة والمكاتب التابعة بمديرية عمل القاهرة ، بحضور حسين رمضان ممثل عن الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة ..