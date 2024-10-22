جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة فى أمراض العيون بميت نما ضمن مبادرة بداية

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمركز شباب ميت نما ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان” ، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية .

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف علي إجمالي 123حالة تنوعت ما بين 75 حالة لكبار السن ، و 48 حالة أطفال ، وعمل80 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.