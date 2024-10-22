القومي للمرأة يهنىء المستشار سناء خليل لتكريمه فى احتفالية “الأب القدوة”  …

يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة لتكريمه أمس فى احتفالية “الأب القدوة” التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، لتكريم عددا من الآباء القدوة والشخصيات العامة.

وسلمت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ، شهادة تقدير ودرع للمستشار سناء خليل تقديرا لجهوده وإنجازاته في مجال تمكين المرأة فى جميع المجالات.

ويؤكد المجلس بالغ سعادته وفخره بهذا التكريم المستحق للمستشار سناء خليل تقديرا لجهوده العظيمة والمتميزة فى ملف تمكين المرأة المصرية وحمايتها طوال فترة عمله كعضو بالمجلس القومي للمرأة ومقرر للجنته التشريعية وكنائب لرئيسته.

فيما شغل المستشار سناء خليل منصب رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل.