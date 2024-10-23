أمينة النقاش تكتب :حروب أمريكا المستمرة

فى خطاب له أمام الكونجرس الأمريكى بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية عام 1949قال الرئيس الأمريكى الديموقراطى ” هارى ترومان “إن الحاجة الأولى بالنسبة لنا هى أن نتعلم كيف نعيش سويا فى تفاهم وسلام .وفى هذه المرحلة من الشك -أعقاب الحرب العالمية الثانية – تنظر شعوب العالم إلى الولايات المتحدة طامعة فى القوة والقيادة الرشيدة .وأضاف أننا نمضى مع سائر الأمم نحو بناء صرح قوى للنظام الدولى العادل .وفى السنوات القادمة سوف يشمل برنامجنا للسلام والحرية عدة مبادئ، بينها التأييد التام للأمم المتحدة ومنظماتها، وتعميم الاتفاقات التجارية لتنظيم التجارة العالمية، وتقوية الدول المحبة للحرية ومساعدتها على رد العدوان عليها.أما الهدف الأساسى الذى بات يعرف عالميا بالنقطة الرابعة فهى تلك التى تبشر بالنهوض ببرنامج جرىء، يمكن المناطق المتخلفة اقتصاديا من الاستفادة من التقدم العلمى والصناعى الأمريكى .

يروى “أحمد بهاء الدين” فى كتابه الصادر عام 1951 تحت عنوان “الاستعمار الأمريكى الجديد” الذي ينطوى على نبؤة فى النصف الأول من القرن العشرين لما صار يحدث فى كل العقود التالية عليه، فيذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت كتابا يشرح الأهداف الحقيقية للنقطة الرابعة الورادة فى خطاب ترومان، التى مهد لها بأهداف تبدو نبيلة لكى يسهل على شعوب العالم ابتلاعها، وهى مكافحة الشيوعية والمحافظة على النظام الرأسمالى الأمريكى القائم، والسيطرة على موارد المواد الخام فى البلاد المتخلفة، لنضوب الموارد الأمريكية، وتصدير رأس المال إلى الخارج لتنمية الاستثمارات الأمريكية وتهيئة الحماية لتلك الاستثمارات بمعاهدات واتفاقيات وشروط وقوالب اجتماعية واقتصادية واستهلاكية، تمنح الولايات المتحدة أدوات جديدة، غير استخدام القوة العسكرية التقليدية،لاحتلال الدول واستعمارها .وما أشار إليه الكتاب هو ما بات يحدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم .وفى هذا السياق تعد السياسات الوطنية والساعية للتنمية المستقلة، عدوا لدودا لتلك الهمينة الاستعمارية الجديدة !

أما ترومان الذى دعا للعيش فى سلام فهو من أمر بإلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجزاكى اليابانيتين، وهو من بدأ الحرب الباردة ، وأسس منظمة حلف شمال الأطلنطى، وتدخل عسكريا فى الحرب بين الكوريتين .وفى عهده بدأت الحملات الماكارثية الشهيرة ضد القوى اليسارية والمستقلة فى مجالات الفن والأدب والثقافة فى شكل اتهامات إرهابية ملفقة لأفرادها تصمهم بالخيانة والعمالة للاتحاد السوفيتى وتلقى ببعضهم فى السجون، كان بينهم علماء وكتاب مسرح وسياسيون ومخرجون، أبرزهم شارلى شابلن وآرثر ميللر ومارتن لوثر كينج وأينشتاين .ولم يسلم من تهمة الشيوعية حتى عالم الفيزياء”روبرت أوبنهايمر “الذى طور إنشاء القنبلة النووية .

وفى خطبة الوداع التى ألقاها خليفته الرئيس الجمهورى أيزنهاور، بعد انتهاء فترته الرئاسية، والذى كان أول رئيس أمريكى يطبق عليه التعديل الدستورى بحصر مدة الرئاسة الأمريكية بفترتين متتاليتين فقط، حذر الجنرال أيزنهاور مما قال إنه ” النفوذ الذى لامبرر له للمجمع العسكرى الصناعى، سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد”. وهو ما أفصح عن مخاوفه، بعدما أصبح جنى مليارات الدولارات الآتية من تصدير السلاح هدفا للتلاعب بالسياسات العامة، من أجل أن تتصاعد صناعة السلاح ويستمر تكديس الأرباح من تصديرها، وليصبح الاقتصاد الأمريكى مجرد تابع للمجمع الصناعى العسكرى ولأهدافه السرية .

أسوق تلك المقدمة الطويلة كى أقول أن هذا الخلل فى السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية لازال قائما .اختلقت الإدارات الأمريكية المتعاقبة خطرا وهميا أسمته الشيوعية والأتحاد السوفيتى ولما سقطت الدولة السوفيتية ومعها، كل دول المعسكر الاشتراكى، لم تراجع السياسة الأمريكية نفسها، بل تمادت فى دعم غير معهود لمواصلة الحرب الأوكرانية والتحرش بالصين بدلا من التعاون معها .بجانب أن “الإرهاب الإسلامى “صار هو العدو الجديد، لأن السياسية الخارجية الأمريكية لا ترسم فى الوزارات والبيت الأبيض، بل هى تحدد وتفرض وتوجه من داخل “المجمع العسكرى الصناعى “الذى تنتعش أرباحه باستمرار الحروب والتوترات العالمية .وقد ترسخت قاعدته الاجتماعية التى تدافع عن دوره . ورصد المفكر الاقتصادى فؤاد مرسى فى دراسة له عن “القطاع العسكرى فى الاقتصاد الرأسمالى” أن نحو ثلثى الجهاز الحكومى الأمريكى يتبع وزارة الدفاع الأمريكية .ونظرا لأن الصناعات الحربية تحتاج بطبيعتها إلى عمالة كثيفة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية صارت أكبر رب عمل فى الولايات المتحدة .

وفى ظل تلك السياسات الراسخة، يصبح مفهوما أن رفض إدارة بايدن وقف الحرب فى الأراضى الفلسطينية لم يكن دعما فقط لإسرائيل اليهودية والصهيونية كما عبر عن ذلك بوضوح بايدن ووزير خارجيته، بل هى مصلحة أمريكية فى الأساس، لضخ مزيد من الأسلحة لدول المنطقة بدعوى حماية أمنها القومى . ولذلك ليس من المتوقع أن تتوقف الحرب فى المنطقة، بل ستستمر لحمايتها هذه المرة من الخطر الإيرانى . ومالم تسع دول المنطقة للتوصل لبرنامج مشترك لحماية أمنها القومى بنفسها، فسوف تنتظر طويلا أن تكف القوة المفرطة الأمريكية عن أن تتخذ من بلادها ساحة لحروبها وجنى مكاسبها !