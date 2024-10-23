إبراهيم نوار يكتب :الأسعار العالمية للنفط لم ترتفع .. فلماذا رفعت الحكومة أسعار الوقود؟

*بقلم /إبراهيم نوار:

قالت الحكومة إنها رفعت أسعار الوقود محليا لأن الأسعار العالمية ارتفعت. هذا السبب غير حقيقي لأن أسعار الطاقة في العالم انخفضت بنسبة 10% تقريبا عما كانت عليه في العام الماضي. وكالة الطاقة العالمية تؤكد ذلك، وبيانات أسعار الوقود والكهرباء والغاز في الدول الصناعية المستوردة للطاقة تؤكده أيضا. لكن حكومة مصر بلا شك لديها أسباب كثيرة تبرر اللجوء إلى زيادة الأسعار، سواء للقطاع العائلي أو القطاع الصناعي. زيادة الأسعار تتسبب في خسائر اقتصادية كثيرة منها تدهور مستوى المعيشة، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب التضخم، وإبطاء النمو الاقتصادي نظرا لارتفاع أسعار الفائدة وضيق الهامش الذي يمكن أن يتحرك فيه البنك المركزي، ونقص فرص العمل وزيادة الفقر.

من أهم الأسباب المعروفة لدى الناس أن الحكومة تريد تخفيض العجز في الميزانية للوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي. ومن الأسباب التي لا يعرفها بعض الناس اضطراب إمدادات الغاز من الخارج، وعدم كفاية الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وسوف نستبعد أثر تحركات سعر الصرف، لأن الحكومة رفعت أسعار الطاقة بعد تخفيض الجنيه بنسبة 60%، وحسبت قيمته في الميزانية على أساس 50 جنيها للدولار، كما حسبت أسعار البترول على أساس 85 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر الحالي في السوق بأكثر من 10 دولارات، مما يترك للحكومة هامشا في ميزانية دعم الطاقة المقدرة بحوالي 155 مليار جنيه.

إن السبب وراء انقطاع الكهرباء وتوقف مصانع الأسمدة جزئيا خلال فصل الصيف، وارتفاع أسعار الطاقة يعود أساسا إلى اضطراب إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر بسبب الحرب. ذلك أن مصر تحصل على حوالي 20% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل، بعد أن كانت تصدره لها. وعندما توقفت الإمدادات تقريبا في الأسابيع الأولى للحرب، لم تكن لدى الحكومة خطط لمواجهة هذا الاحتمال. وقد انتظرت بعض الوقت، ثم اضطرت للتوجه إلى شراء الغاز من السوق الفورية في هولندا. وكان هذا الدخول المفاجئ في السوق تأثيرا كبيرا على الأسعار، التي ارتفعت عن مستوياتها السابقة.

كانت مصر قبل الحرب تستورد من إسرائيل حوالي 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وهي الآن تسعى الآن لمضاعفة هذه الكمية. في الشهر الماضي حصلت على حوالي مليار قدم مكعب يوميا. وحتى تتمكن من سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي تبلغ حوالي 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، فإنها تستورد حمولات من الغاز المسال المتاح في السوق الفورية. ويتردد أن حكومة مصر طلبت من حكومة إسرائيل زيادة إمدادات الغاز إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا أو 1.6 مليار حتى نهاية الشهر الحالي. هذا يعني أن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي قد يصل إلى 75% من فجوة الغاز، وما يقرب من 20% من إجمالي الاحتياجات. هذه نسبة مرتفعة جدا تهدد أمن الطاقة في مصر. وفي اعتقادي أن ثلاثة عوامل رئيسية تفسر الخلل في استراتيجية الطاقة المصرية، هي الإفراط في الاعتماد على إسرائيل في إمدادات الغاز، والعجز الفادح في البنية الأساسية لاستقبال وتخزين الغاز المسال، وغياب التفكير في إنشاء صندوق مالي لموازنة أسعار الطاقة، للقضاء على حالة اللا يقين وعدم الاستقرار في السوق.

وتقتضي الحكمة تنويع مصادر الغاز، للحد من احتمال التعرض لاضطراب أو انقطاع الإمدادات، أو استخدام الغاز في الضغط السياسي. ويتطلب ذلك إقامة منشآت جديدة لاستقبال وتخزين الغاز المسال. وليس من المقبول أن تعتمد دولة مستوردة للغاز أو أي سلعة استراتيجية على مصدر واحد، خصوصا إذا كان ذلك المصدر هو دولة مثيرة للحروب وعدم الاستقرار في المنطقة. وإذا كانت الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين ستجلب للدولة 80 مليار جنيه إضافية، أي حوالي 1.6 مليار دولار، فمن الأفضل توجيه حصيلة الزيادة لإصلاح الخلل في استراتيجية الطاقة، حتى لا تظل مصر خاضعة لتغيرات الظروف الجيوسياسية والتجارية. لقد اضطرت مصر للحصول على تسهيلات مالية قصيرة الأجل لتمويل استيراد حمولات الغاز المسال. وليس من المقبول تمويل استيراد سلعة أساسية بتسهيلات مالية قصيرة الأجل، وهو ما يتطلب على وجه السرعة إنشاء صندوق دائم لموازنة أسعار الطاقة.