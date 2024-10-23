كهربا يستقر على تقديم اعتذار علنى للأهلى بعد أزمة السوبر

استقر مهاجم الأهلى محمود عبد المنعم «كهربا»، على تقديم اعتذار علنى لمسئولى ناديه وجماهيره وزملائه، بسبب أزمته الأخيرة فى الإمارات، ويرغب كهربا فى احتواء الغضب الأهلاوى ضده سواء من المسئولين أو الجماهير قبل مباراة نهائى كأس السوبر المصرى، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ «الخميس» المقبل بين قطبى الكرة المصرية.

وعلى مدار الساعات الماضية، اشتعلت أزمة محمود عبد المنعم كهربا داخل النادى الأهلى، بعدما أعلن النادى بشكل رسمى توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من معسكر الفريق المقام حاليًا بالإمارات لخوض بطولة السوبر، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة فى مباراة سيراميكا، لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادى والمدير الفنى مارسيل كولر.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو الأهلى الزمن لبيع الثنائى لاعب الفريق المعار لسيراميكا، الجزائرى أحمد القندوسى، ومهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا قبل غلق باب القيد الصيفى يوم «الجمعة» المقبل.

وكانت إدارة النادى الأهلى، قد تلقت على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية، للتعاقد مع القندوسى الذى لعب الموسم الماضى مُعارًا من الأهلى إلى سيراميكا، وبات اللاعب الجزائرى هدفًا للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر.