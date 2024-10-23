تدريبات إضافية لبدلاء الأهلى وتألق عمرو السولية فى التصويب

شهد مران فريق الكرة بالنادى الأهلى أمس «الثلاثاء»، تدريبات إضافية لبدلاء ومستبعدى «المارد الأحمر» من مباراة سيراميكا، استعدادا لمواجهة الزمالك فى نهائى السوبر المصرى.

وشهدت التدريبات الإضافية تألق عمرو السولية فى التصويب على المرمى من مسافات بعيدة، كما ظهر تحفز عمر الساعى الوافد الجديد للقلعة الحمراء، وذلك للحصول على فرصة فى لقاء الزمالك.

كما توافدت الجماهير على لاعبى الأهلى لالتقاط الصور ومطالبتهم بالتتويج بالسوبر، وحرص الشناوى ومصطفى شوبير على إهداؤهم قفازات خاصة.

تقام مباراة نهائى السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غدٍ «الخميس»، فى اللقاء الذى يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصرى للمرة الثامنة فى تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى فى نسخة عام 2015، فيما كانت النسخة الأخيرة فى العام الماضى 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصرى فى عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلى على 14 لقبًا منها حتى الآن.