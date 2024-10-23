فى بيان رسمى للزمالك: التقدير التام للإمارات ورفض أى تجاوز أو خروج على القانون

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانًا حول أزمة اللاعبين المحتجزين بدولة الإمارات، عقب أحداث مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره فريق بيراميدز، وذلك فى بطولة السوبر المحلى المقامة فى أبوظبى.

وجاء البيان كالتالى: «يؤكد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصرى».

وأضاف البيان: «ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التى تعمل من أجل نجاح البطولة. ويؤكد النادى أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أى تجاوز أو خروج على القانون».

واختتم البيان: «وفى هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادى فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائى لبطولة كأس السوبر المصرى، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادى.. ونؤكد على ثقتنا الكاملة فى عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق».