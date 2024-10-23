الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى في قمة الكرة المصرية

يختتم فريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم «الأربعاء»، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق النادى الأهلى فى نهائى السوبر المحلى الذى يقام بالامارات، حيث يلتقى الفريقان غدًا «الخميس» على ملعب استاد محمد بن زايد.

وطلب المدير الفنى لفريق الأبيض جوزيه جوميز، من اللاعبين نسيان مباراة بيراميدز فى نصف النهائى، والتركيز فى المباراة النهائية، دون النظر الى المنافس، مع التركيز على تنفيذ التعليمات الفنية التى يتلقونها من الجهاز الفنى.

كما طلب المدير الفنى للأبيض من اللاعبين التركيز فى السوبر المحلى، ونسيان السوبر الأفريقى لأنها بطولة وانتهت ولن يكتفى بها الفريق، بل عليهم التركيز فى الملعب فقط دون الانشغال بأمور أخرى.

وقال المدير الفنى جوزيه جوميز، أن اللاعبين عليهم بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير البيضاء لحصد أكبر عدد من البطولات وعدم الاكتفاء بالسوبر.