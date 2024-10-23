«كبار» لاعبى الأهلى يُحفّزون زملاؤهم قبل نهائى السوبر أمام الزمالك

يواصل لاعبو الأهلى الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية عالية فى مباراة الزمالك بنهائى كأس السوبر المصرى، وتفادى الأخطاء التى وقعت فى آخر مباراتين للفريق الأحمر وخاصة لقاءه أمام فريق سيراميكا كليوباترا، من أجل تحقيق لقب السوبر المصرى واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلى منذ بداية الموسم الحالى.

ويقوم قائد الأهلى محمد الشناوى، ومعه عمرو السولية ورامى ربيعة وحسين الشحات، على حث باقى زملائهم اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم، ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء الذى كاد أن يسبب خروج الفريق من بطولة السوبر المصرى، والمقامة حاليًا فى الامارات الشقيقة، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه فى مباراة السوبر الإفريقى الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القارى للموسم الثانى على التوالى.