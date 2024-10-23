تحضيرًا لمعسكر المنتخب القادم.. اجتماع لحسام حسن مع الجهاز المعاون

يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اجتماعًا هامًا مع بداية الأسبوع المقبل عقب العودة من الإمارات لحضور السوبر المصرى، وذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب المقبل والمقرر انطلاقه فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر، خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

وكان منتخب «الفراعنة»، قد ضمن الصعود بعد الفوز اليوم على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

وكان منتخب مصر، قد بدأ مبارياته فى تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردى بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ثم الفوز على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا اليوم ولكن بهدف دون رد.