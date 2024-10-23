وزارة العمل: ندوة توعوية بعنوان “حقوق وواجبات العمال في ظل القانون” بمحافظة الجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان ” حلقة الوصل بين حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ” ، وذلك بمدرسة الرؤية الجديدة للغات بمحافظة الجيزة، بحضور 40 عاملاً بالمدرسه ، نفذها مكتب عمل الهرم ، تضمنت شرح عدة موضوعات منها : ما هي حقوق العمال ، وما هي واجباتهم ، وحلقة الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل ، وأهميته ، في ظل قانون العمل ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد في أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، يأتى ذلك ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ،وأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، وأضاف مدير المديرية أنه ألقى الندوة احمد رمضان مفتش بمكتب الهرم ، وريهام أحمد حافظ مفتشة بمكتب الهرم ، ومشيراً إلى أن الندوة تأتى فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..