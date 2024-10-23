وزارة العمل: لجنة لمتابعة حادث سقوط عامل من العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بالدقهلية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إنه جرى تشكيل لجنة من إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وذلك لمُتابعة تداعيات حادث سقوط عامل ، والذى أسفر عن مصرع عامل تشييد وبناء ، سقط من علو أثناء عمله في مجمع خيري تحت الإنشاء في قرية الدبوسي مركز شربين بمحافظة الدقهلية ، العامل يدعى : محمد فتحي عبد الدايم ، 40 سنة ، وتم نقل الجثمان الي مستشفى شربين المركزي لحين انتهاء إجراءات التحقيق في أسباب وملابسات الحادث ، حيث انتقلت اللجنة لمعاينة الحادث ودراسة أسبابه لوضع التوصيات اللازمة لمنع تكراره واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين فى الحادث ، كما جرى التواصل مع ورثة العامل وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير العمل محمد جبران ، والذين طالبوا بصرف تعويض لورثة وأبناء العامل المتوفى ، نظرا لفقدانهم العائل الوحيد للعائلة ، واعتباره من العمالة غير المنتظمة التى يتبناها ويرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى قامت بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديرية بمتابعة الحوادث ، وبحث إمكانية صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة، لأسر المتوفين ، والمصابين ، وذلك بعد دراسة حالة العمال واستيفاء الأوراق والمُستندات اللازمة للصرف طبقا للوائح والنظم المعمول بها ، وأضاف وكيل المديرية أن اللجنة التى تشكلت من منطقة عمل دكرنس تضمنت : السعيد زاهر مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشربين ، والدكتورة ريهام الشواف مدير مكتب العمل بشربين ، ومحمد نجاح مفتش العمل بالمكتب ، كما جرى إعداد تقرير ورفعه إلى وزير العمل بشأن تفاصيل الحادث ، مرفق به طلب أسرة العامل باعتباره من العمالة غير المنتظمة وصرف تعويض لهم ، وسيتم متابعة الطلب واستكمال الإجراءات مع أسرة العامل فى حين الموافقة ، وطلب المستندات اللازمة لصرف التعويضات التي ستقرر لهم ..