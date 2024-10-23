وزارة العمل: حملة توعية بمدارس التدريب والتعليم المزدوج ببورسعيد

شاركت مديرية العمل ببورسعيد مع المجلس القومي للمرأة وجمعية المستثمرين بالمحافظة، فى ندوة توعوية حول “المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل” ، بحضور ١٢٠ من طالبة بمدرسة د.أحمد زويل للتدريب والتعليم المزدوج ببورسعيد ، بهدف توعية الطالبات بالحقوق والواجبات في التعليم والتدريب المزدوج أثناء فترة التدريب داخل المنشأت التدريبية ، والتعريف بالمجلس القومى للمرأة ، ومكتب شكاوى المرأة وآليات العمل به ، والخدمات التي يقدمها المجلس في إطار تمكين المرأة اقتصاديا و حمايتها ، والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ودور مديرية العمل وأنشطتها المختلفة فى الاهتمام بمخرجات التعليم الفني ، وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، والتوعية بالحقوق والواجبات ، والتعريف بدليل حقوق المرأة العاملة في التشريعات الوطنية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية أن انطلاق مبادرة بداية لبناء الإنسان تحت رعاية رئيس الجمهورية يهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل وترتكز أيضا على بناء الوعى وإعداد أجيال جديدة ترسخ لديها قيم الانتماء و ثقافة العمل والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري ، مؤكداً على أن التعليم الفني يعتبر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ، ويصب بشكل مباشر في مصلحة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية .

وأشار مدير المديرية إلى أنه افتتح فعاليات الندوة ايهاب حسين نائب الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج برئاسة المهندس مجدى كمال ، والذى أفاد أن هدف الندوة التوعية بحقوق وواجبات الطالبات في التعليم والتدريب المزدوج أثناء فترة التدريب داخل المنشأت التدريبية ، كما استعرضت مرفت الخولي المقرر المناوب الأول للمجلس القومي للمرأة ، وإيمان جاد الكريم عضو المجلس التعريف بالمجلس والخدمات التي يقدمها المجلس في إطار تمكين المرأة اقتصاديا و حمايتها ، وألقت لمياء محمود مدير إدارة الرعاية بمديرية العمل محاضرة حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، كما شارك في الندوة امل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش ومسئولة المرأة بالمديرية ..