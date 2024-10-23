وزارة العمل: ندوة تثقيفية عمالية بمقر نقابة المهندسين حول أحكام قانون العمل بمحافظة أسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، ندوة تثقيفية عمالية ، بمقر نقابة المهندسين بأسوان ، بحضور 61 عامل من شركات “مصر هولندا”، و”الاتحاد للأدوية”، و”مستشفى دار العيون”، و”مشروع دعم التعليم” وبعض العاملين من نقابة المهندسين ، تضمنت الندوة مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن التعريف بعقد العمل الفردي ، و فترة الاختبار ، والإجازات بأنواعها ، وحقوق العمال وأصحاب الأعمال والتى نص عليها القانون ويتابع تنفيذها الأجهزة التابعة للمديرية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى العاملة فى نطاق المحافظة ، وذلك فى إطار جهود المديرية ودورها في توعية وتثقيف العمالة بالقطاع الخاص مما يجعل عجلة الإنتاج تدور بشكل أفضل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضحت المهندسة ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية حول أحكام قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وأضافت مدير المديرية أنه حاضر في الندوة محمد سعد الدين مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، وعبد الحليم محمود مدير مكتب عمل أسوان ، ومؤكدة على استمرار جهود المديرية في دعم العمال في أماكن العمل المختلفة لتحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية ، وتعزيز قدرات العنصر البشري ..