وزارة العمل: ندوة للتوعية فى إطار “سلامتك تهمنا” لدعم الشباب بمحافظة دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك فى النادى الرياضى بالزرقا ، بحضور 150 من المواطنين ، تناولت الندوات التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء عند المخاطر ، وشملت أيضاً إستعراض ما تقدمه المديرية من خدمات للمواطنين أبناء المحافظة ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والتعريف بفرص العمل التي وفرتها مديرية العمل للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة بشركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى ، وفرص التدريب المهني المجانية المتاحة داخل مركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية ، وذلك كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقت الندوة علا متيرد المفتشية بمكتب السلامة و الصحة المهنية ، ومؤكداً على قيام المكاتب والأجهزة التابعة للمديرية فى مجال السلامة والصحة المهنية بدورها الهام فى توعية المواطنين بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى حياتنا اليومية بما يقلل من خطر الاصابات والحوادث داخل أماكن العمل والمنازل وغيرها ضمن خطة للتوعية يجرى تنفيذها على مدار العام ، مع استمرار الجهود فى توفير فرص العمل اللائقة وفرص التدريب لتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ..