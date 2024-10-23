وزارة العمل تستكمل عمليات استخراج شهادات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة بمطروح

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، استكملت “لجان متخصصة”، من إدارتي “العمالة غير المنتظمة”، و”التدريب المهني”، ومديرية العمل بمحافظة مطروح ،بالتنسيق مع هيئتي ” التأمينات الاجتماعية “،و”التأمين الصحي”، التواجد في بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة بمشروع محطة الضبعة النووية، لإجراء اختبارات، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم، وبالمجان،حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات ،من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ،وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي،حيث ستتحمل وزارة العمل جزء من تكلفة “التأمين” عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن…ويأتي ذلك في إطار مشاركة “الوزارة” في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،والتي من بينها “التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”..وخلال عملية التسجيل وجه العمال الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،على رعايته لحقوقهم ،كما وجهوا الشكر إلى وزارة العمل على جهودها في تسهيل إجراءات “التأمين”..

وأوضح خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديرية ، باستهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة الإدارية بالقاهرة، و”محطة الضبعة النووية”بمطروح، باعتبار ذلك بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية،والتي تشترط أولاً إستخراج هذه “الشهادات” لهم ، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها ، حيث أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ، التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ، كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة، وأضاف مدير المديرية أن الوزارة ومديرياتها تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة، في كافة مواقع العمل والإنتاج ،وتقدم لها 6 منح سنوية،في المناسبات الرسمية،وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من “حسابات العمالة غير المنتظمة” ..