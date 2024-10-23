وزارة العمل تتابع حادث حريق بجوار سور مصنع طلخا للأسمدة ودراسة أسبابه وحصر الأضرار بمحافظة الدقهلية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، شكلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية لجنة للمتابعة الميدانية لحادث حريق بناحية ميت عنتر مركز طلخا ، ورصد جميع الأضرار الناتجة عن الحريق ، ودراسة أسبابه ، لوضع التوصيات اللازمة لمنع تكرارها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين فى الحادث ، حيث انتقلت اللجنة إلى موقع الحريق ، وتبين أن الحريق اشتعل فجر اليوم فى عدد من مواسير الصرف الصحى ، والتى كانت مخزنة بمنطقة أرض فضاء بجوار سور مصنع طلخا للأسمدة ، وليس داخل مصنع مواسير ، ونظرا لارتفاع ألسنة اللهب انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي خوفا من انتقال النيران إلى المصنع أو البيوت المجاورة ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعرفة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية ، التى انتقلت لمقر الحريق بمعاونة وحدة الإطفاء التابعة لمصنع السماد وبمتابعة اللجنة تبين عدم وجود إصابات أو اختناقات ولا يوجد أضرار مادية داخل المنشآت الصناعية المجاورة لمقر الحريق ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى قامت بها المديرية وأجهزتها التابعة لها ، تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، والتأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وضرورة المتابعة الفورية للحوادث الطارئة وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية في حال وقوع أي حادث جسيم بالمنشآت وتقديم تقارير مفصلة عن أسباب حدوثها للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وأضاف وكيل المديرية أن اللجنة التي جرى تشكيلها فور صدور تعليمات وزير العمل تشكلت برئاسة صالح عبد الهادى مدير منطقة طلخا ، وعضوية المهندسة ولاء معوض موجهة السلامة بالمديرية، والكيميائية هناء عبدالله مدير مكتب السلامة بطلخا ، وسامح عبد الحميد مدير مكتب عمل طلخا ، مؤكداً على دور المديرية وأجهزتها فى معاينة الحوادث التى تحدث بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة، وتوفير كافة وسائل الأمان والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، ورصد الحوادث والحرائق ومعاينتها لتحليل أسباب الحوادث ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية على المنشآت فى حالة حدوثها ..