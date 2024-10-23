وزارة العمل: ورشة عمل بالتنسيق مع وحدة السكان ومديريات الأوقاف والتضامن والصحة والإسعاف بقنا

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ، ورشة عمل فى مجال السلامة والصحة المهنية ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بمـؤسسة الندا بالمعنا مركز قنا، بالتنسيق والتعاون بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي ، ووحدة السكان بالمحافظة ، ومديرية الصحة ، ومديرية الأوقاف ، وهيئة الإسعاف المصرية بقنا ، بحضور 120 من العاملين والمواطنين ، وتتضمن فعاليات الورشة عرض عدة موضوعات منها : ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، باعتبارها أحد أهم ركائز حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على مقدرات الدولة ، والاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها وزارة العمل ، والتعريف بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، و مخاطر بيئة العمل، وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها ، والاسعافات الاولية ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه أكد خلال الفعاليات على المحاور الأساسية التي تشارك بها مديرية العمل في المبادرة الرئاسية “بداية” والتي تركزت في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والتوسع في التدريب المهني ، ورعاية ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة ..