إنطلاق اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة ..الاحد المقبل

تعقد المدارس على مستوى المحافظات، امتحانات شهر أكتوبر2024، لطلاب صفوف النقل بمراحلها الثلاثة، بداية من الاحد الموافق 27 من الشهر الجارى، وتستمر على مدار الاسبوع حتى يوم الخميس 31 من الشهر ذاته.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنطلاق أختبارات شهر أكتوبر خلال الاسبوع الاخير فيه بكافة المدارس علي مستوي الجمهورية ، مؤكدة أن

أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل ستكون هي أول إمتحانات شهرية يخوضها الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الجاري 2024 – 2025 وما قبل ذلك هو التقييمات الأسبوعية، وسيكون في محتوى المناهج من الأسبوع الأول حتى الخامس من بدء العام الدراسى الجارى.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات تعقد فيما درسه الطلاب فقط، لقياس نواتج التعلم ويتم عقد الاختبار في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى، كما أن الأسئلة تكون بواقع 15 جزئية في المادة ويتم إعداد 3 نماذج من الأسئلة في كل مادة دراسية، مشددة على أن تكون الإمتحانات بكافة المواد الدراسية لصفوف النقل مستهدفة أجزاء المقررات التي تم تدريسها للطلاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبرفقط.

وحددت الوزارة، بعض الضوابط الخاصة بامتحانات شهر اكتوبر منها، أنها تعقد

طبقا لجدول موحد يحدد من قبل المديرية التعليمية مع مراعاة الاجازات الرسمية للمدارس، وتكون على مستوى الإدارة التعليمية، مشيرة الى أن كل موجه مادة هو من يتولى اعداد الإمتحانات الشهرية علي أن يقوم بوضع 3 نماذج للإمتحان تسلم للإدارة التعليمية لتوزع على المدارس ليكون هناك 3 نماذج من كل مادة داخل الفصل الواحد، على ان يعقد الإمتحان في الفترة الثانية خلال اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة او فترة حسب كل مادة ومواصفات الورقة الإمتحانية الخاصة بها.

وطالبت الوزارة ضنم هذه الذوابط، بأن يتم تشكل لجنة تحت رئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتواجيه العامة ومديري المراحل في المديرية للقيام بالإشراف على كامل الإمتحانات الشهرية.

ويؤدى طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية، الامتحان فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الاحد المقبل، ويوم الاثنين مادة العلوم والمهارات المهنية، اما يوم الثلاثاء فيكون الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية، ويؤدوا الامتحان يوم الاربعاء فى الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة، تفاصيل امتحانات أكتوبر لطلاب الصفيين الاول والثاني الثانوي العام فإن الورقة الامتحانية، حيث أوضحت انها تشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة اخرى مقالية بنسبة 15% على الأجزاء المقرردراستها خلال الشهر، على أن يؤدى الامتحانات ورقيا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام في المدارس الرسمية والرسمىية لغات والمدارس الخاص ومدارس الخدمات وفقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية، فيما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام ممن تسلموا التابلت الدراسي والذين مدارسهم متصلة بالإنترنت، أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا والأسئلة المقالية ورقيا، وحال حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يؤدي الإمتحان ورقيا للمادة في نفس موعد الامتحان، موضحة أن طلاب الصف الثاني الثانوي من المتواجدين في مدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلاب ممن لم يتسلموا أجهزة التابلت الدراسي بمدارس بها شبكة إنترنت” الخاص – الخدمات” أو الطلاب الذين تعرضوا لفقدان التابلت يتم عقد امتحاناتهم ورقيا.

وتبدأ الامتحانات يوم الاحد المقبل الموافق 27 على مدار خمس ايام متتالية، حيث يؤدى طلاب الصف الاول الامتحان يوم الاحد فى مادة اللغة الاجنبية الاولى، ويوم الاثنين فى مادة التاريخ والفلسفة والمنطق، والثلاثاء فى الرياضيات ، والاربعاء فى اللغة العربية ، على أن تختتم يوم الخميس بمادى العلوم المتكاملة، على أن تعقد للمواد خارج المجموع حسب ظروف كل مدرسة، ويعقد امتحان المواد الأساسية الحصة الثالثة حسب الجدول مع انتظام اليوم الدراسي، مع الالتزام بالجدول لجميع الإدارات للفترات الصباحية وكذلك المسائية.