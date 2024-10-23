مساعد وزير الصحة للمبادرات: الإرادة السياسية ووضع صحة المواطن كأولوية أهم عوامل نجاح “100 مليون صحة”

كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ارتفاع نسب اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، مما انعكس على خفض نسب انتشار مرض سرطان الثدي، وتأثير ذلك إيجابيًا على نتائج علاج السيدات المصابات بسرطان الثدي.

وأكد “حساني” أن الإرادة القوية واهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصحة العامة ووضع صحة المواطن المصري كأولوية كان من أهم عوامل نجاح المبادرات، وكذلك الإعداد الجيد و توفر منشآت الرعاية الأولية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ووجود مراكز و مستشفيات مؤهله ومخصصة لاستقبال الحالات، فضلاً تعاون و شراكة مع القطاع الخاص كل ذلك كان من أسباب نجاح المبادرة… جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان ” النتائج الاقتصادية والطبية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة”، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

وقدم الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عرضًا تفصيليًا حول الأثر الاقتصادي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومقارنة الوضع في حالة عدم تنفيذ المبادرة، وكيف عادت المبادرة بفائدة اقتصادية من توفير تكلفة علاج حالات تم اكتشافها مبكرًا.