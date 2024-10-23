 القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان “المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال”

فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، نظمت لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان “المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال” بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ..

أكدت الدكتورة نور الجندي مقرر مناوب لجنة البحث العلمى بالمجلس على أهمية الاقتصاد الأخضر ودور الشركات الناشئة في الحفاظ علي البيئة كهدف من أهداف التنمية المستدامة وذلك للحد من الآثار السلبية للتغير المناخى على البيئة، مما يؤثر على الاقتصاد، وأكدت على أهمية تشجيع المرأة المصرية على الإنخراط في تطوير القطاعات الخضراء والعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة نجوى البدري رئيس برنامج علوم الطب الحيوى بمدينة زويل وعضو لجنة البحث العلمى علي أهمية توعية الشباب بريادة الأعمال و دورهم الفعال في تنمية الاقتصاد.

وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الالكترونيات إلى أهمية إجراء تقييم لمعرفة جودة المنتج ومدي جاهزيته للتصنيع و من ثم التسويق له ، و أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في تطوير الإنتاج الصناعي ، وأهمية التدريب المتخصص المستمر والتعاون بين القطاعات لدعم الشباب .

وأكدت الدكتورة شيرين عادل نصري رئيس قسم الجراحة وطب الفم علي أهمية دراسة سوق العمل والمخاطر التي قد تواجه رائد الأعمال كما أوضحت المراحل المختلفة التي يمر بها رائد الأعمال لكي ينجح مشروعه.