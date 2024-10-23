القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول تفعيل دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات 

في إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وفي اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان :تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استهدفت أعضاء ومنسقي الوحدات بجامعات ( السويس و قناة السويس و بورسعيد و شرق بورسعيد التكنولوجية والعريش) ..

‎ وخلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية أوضحت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس دور المجلس فى دعم المرأة والفتاة فى كافة المجالات، وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة ، وقامت بالتعريف بالمفاهيم الأساسية للعنف ضد المرأة والتمكين ومحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية ،كما تطرقت الى محاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ، ونتائج الدراسة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أطلقها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أوضحت أيضاً اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآلية عملها داخل الجامعة ، ودور الوحدة فى تنمية المجتمع الخارجى و فى تلقى الشكاوى والتعامل معها بسرية تامة، كما اشارت الى دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية.

‎فيما أكد إسلام محمد حمام المحامي بمكتب شكاوى المرأة بمحافظة بورسعيد. دور مكتب شكاوى المرأة وأهدافه واختصاصاته والإطار المؤسسي له ، كما أوضح أن تعتبر مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى نفذت مسار احالة بين الجهات المعنية حتى تحصل السيدات اللاتى تتعرض للعنف على الخدمة المتكاملة من فرق مدربة لتقديم الخدمة.