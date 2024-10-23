نسرين البغدادي: الرائدات الريفيات عملن على تعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية وأصبحت نماذج يحتذى بها

ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، شارك المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان تجربة الرائدات الريفيات وذلك فى إطار مبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان..

أوضحت الدكتورة نسرين البغدادى عضو المجلس القومي للمرأة التأثيرات الإيجابية ودور الرائدات الريفيات الفعال والتى تضمنت الوصول الى أكبر عدد من السيدات في المحافظات من القرى والنجوع، وتحسين الوضع الاقتصادي للعديد من النساء في الريف من خلال المشاريع الصغيرة والتعليم والتمويل، وزيادة الوعي الصحي والقانوني كحملات التوعية التي تقودها الرائدات ساعدت في رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والقانونية بين النساء، مما جعل الكثير منهن قادرات على اتخاذ قرارات أفضل في حياتهن.

كما أكدت أن الرائدات الريفيات عملن على تعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية حيث أن الرائدات أصبحن نماذج يُحتذى بها في المجتمعات الريفية، مما ساهم في تعزيز دور المرأة كقائدة وفاعلة في المجتمع.