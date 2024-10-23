رغم تجريمه ..83% من حالات ختان الاناث فى مصر تتم على يد فريق طبى 

كشف الدكتور “عمرو حسن،” مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والاسرية أن 83٪؜ من حالات ختان الاناث من سن يوم الي 19 سنه تقام على يد فريق طبي..وذلك طبقا لنتائج المسح الصحي للاسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.. جاء ذلك . جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’24)،الذى يعقد تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»وأوضح أن الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ولذلك يجب أن تعمل على محو تلك ال ظاهرة وعدم اضفاء الطابع الطبي على ختان الاناث في مصر