بيان برلماني عاجل.. اوقفوا هدم مقابر الإمام الشافعي

تقدمت النائبة سميرة الجزار ببيان عاجل قالت فيه: “أرجو منع محو تراثنا وتاريخنا بهدم مقابر الإمام الشافعي” والتي تم انشاؤها المماليك وأثني عليها المقريزي بجماله وعمارتها وفنونها المعمارية.

وقالت النائبة؛ إن بالأمس تم هدم قبة نام شاذ قادين ومدافن حليم باشا إبن محمد علي باشا التحفة المعمارية. وما زالت الإزالات مستمرة في هدم قباب ومباني مقابر الامام الشافعي؛ فلماذا يتم محو التراث والتاريخ والجغرافيا؟ ومن له الحق في ذلك بدون الرجوع للشعب؟

راستكنل البيان: هناك موجة غضب عارمة للشعب وغيرة علي تاريخه وتراثه ومقابره وواضح ذلك علي وسائل التواصل الاجتماعي؛ وأنا أتساءل عن السبب القوي وراء هدم التراث الإسلامي؟ فهذه المقابر بنقوشها وقبابها جزء من تاريخ وهوية مصر، ومن الجمال بحيث يصعب علي أي شخص أن يهدمه!

في ألمانيا سور برلين إعتبره الألمان أثر وهو تاريخ حديث بعد الحرب العالمية الثانية واليوم أصبح مزار سياحي مهم، مقابر الإمام الشافعيّ كانت يمكن أن تكون مزار سياحي مهم للسياحة الدينية وأهم من سور برلين.

أرجوكم توقفوا عن هدم مقابر الإمام الشآفعي وهدم أي شيء قديم، فأرض مصر كبيرة تتسع لأي مشاريع تطمح بها الدولة بعيدا عن تراثنا وحضارتنا وتاريخنا الذي نعتز به كله.