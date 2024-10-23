بعد سنة اختفاء ..ضخ كميات من دواء التروكسين لعلاج الغدة بالصيدليات

ضخت هيئة الدواء المصرية دواء التروكسين 100 العلاج أمراض الغدة وذلك بعد مرور عام من الاختفاء ,كما تم ضخ نحو 400 صنف دوائى من نواقص الدواء بصيدليات الاسعاف ..إلا أن هناك شكوى جماعية من بعض مرضى الغدة أن بعض الأصناف التى حصلوا عليها من الدواء تاريخ التشغيل من سنتين وثلاثة فى حين أن الدواء لم يظهر فى السوق إلامنذ أيام ,مكما أن تاريخ صلاحيته ينتهى يناير 2025 القادم ..

وأوضح د”محمود فؤاد”أن ظهور أصناف من الأدوية تم انتاجها منذ سنتين أو ثلاثة مع بدء أزمة تواقص الدواء يؤكد أن أزمة نقص الدواء مفتعلة وأن الدواء تم تخزينه حتى يتم التحكم فى الأسعار ورفعها ..

وطالب بضرورة أن تتدخل الرقابة الادارية للتحقيق فى الأمر فبعد اختفاء عام كامل ومعاناة المرضى الأدوية تظهر فى الأسواق فبل انتهاء صلاحيتها بشهر واحد.