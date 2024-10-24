” القليوبية “: اختيار منتخب الكاراتيه الذى سيمثل منطقة القليوبيةالأزهرية على مستوى الجمهورية

شهدت منطقة القليوبية الأزهرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب وإشراف الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

تنفيذ مسابقات الكاراتيه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان حيث قامت إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة باشراف الأستاذ طارق عبد الفتاح مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة والأستاذ عماد بربش الموجه العام للتربية الرياضية بتنفيذ مسابقة بطولة الكاراتيه على مستوى المعاهد والإدارات بمنطقة القليوبية الأزهرية للمرحلة الإعدادية واسفرت عن اختيار المنتخب الذى سيمثل المنطقة على مستوى الجمهورية فى بطولة الكاراتيه