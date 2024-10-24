” الإسكان “: المتابعة المستمرة لمشروعات المرافق للأراضي المضافة بمنطقة الأمل بالعبور الجديدة

في ضوء توجيهات زير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالاهتمام بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال المرافق بالكيانات المضافة للمدن الجديدة وسرعة تقنين الأوضاع للسادة الملاك وحيث أن مدينة العبور الجديدة تعتبر نموذجًا متقدمًا للتنمية العمرانية في مصر حيث يسعي الجهاز جاهدًا لإنجاز ملف التقنين الخاص بالأراضي وتوفير بيئة قانونية واضحة للمواطنين في هذا السياق تمثل جهود إنجاز مشروع ترفيق أراضي التقنين خطوة هامة نحو تسليم الأراضي للسادة الملاك بشكل قانوني ومنظم وفي إطار تخطيط عمراني يلبي إحتياجات السادة المواطنين.

وفي ذات السياق تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر و السادة النواب والمعاونون ومديري الإدارات التنفيذية و الشركات القائمة على المشروع أعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وأعمال تنفيذ المرافق وفرمه الطرق للمجاورات (٢٠٩ – ٢٧٦ – ٣٥٠ – ٤٠٠ – ٤٥٠ – ٥٠٠) بمنطقة الأمل “سابقاً”

خلال الزيارة اطلع رئيس الجهاز على سير العمل في المشروع حيث تفقد الأعمال المتعلقة بمدّ الشبكات الأساسية من مياه وصرف صحي وأعمال فرمة الطرق حيث أكد أهمية إنجاز هذه المشروعات وسرعة تسليم الأراضي للسادة الملاك.

كما استمع إلى تقارير من الفرق الفنية حول التحديات التي تواجه المشروع وسبل التغلب عليها وأشار إلى ضرورة تكثيف الأعمال و الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتحقيق الإنجازات المرجوة مع التركيز على الجودة والكفاءة في التنفيذ مع التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية الحضرية حيث تعكس هذه المشاريع الرغبة في بناء مجتمع حضاري متكامل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة العبور الجديدة.

وفي ختام الزيارة شدد رئيس الجهاز على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة وتسليم قطع الأراضي للسادة الملاك وأن هذه المتابعة المستمرة تعد جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة نحو إنجاز ملف التقنين للأراضي المضافة بالمدينة.