ليفربول ينجز مهمته ويفوز على لايبزج فى عُقر داره

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه لايبزيج الألمانىي (1-0) فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس «الأربعاء»، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعات لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين فريق ليفربول الإنجليزى بالفضل فى فوزه لمهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، الذى أحرز هدف الفوز الوحيد للـ«الريدز» فى الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وبهذا الفوز، يحقق فريق ليفربول فوزه الثالث على التوالى فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم «2024-2025»، ويتقاسم صدارة الترتيب العام مع الفريق الإنجليزى الآخر أستون فيلا بالعلامة الكاملة برصيده 9 نقاط لكل منهما.

فيما تعرض فريق نادى لايبزيج الألمانى للهزيمة الثالثة على التوالى، ويأتى فى المركز الحادى والثلاثين على سلم الترتيب من أصل 36 فريقًا مشاركًا فى البطولة.