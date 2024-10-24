المغاوري يتقدم بطلب إحاطة للتعليم بسبب تأخر الكنترول في إرسال شهادة الثانوية الفنية لطلبة الدور الثاني

تقدم النائب عاطف المغاوري، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن طلبة الدبلومات الفنية الذين أدوا امتحان الدور الثاني ونجحوا، وتقدموا ببيان نجاح من الإدارة التعليمية التابعة لهم لتقديمها للمعاهد العليا، إلا أن إدارات المعاهد قامت برفض بيان النجاح المذكور، حيث الالتحاق بالمعاهد العليا يكون بموجب شهادة إتمام الثانوية الفنية النهائية التي يتسلمها الطالب من مدرسته التابع لها، وهو الإجراء الذي لم يتم حتى الآن، حيث أفادت بعض المدارس أن الشهادات النهائية لم ترسل حتى الآن من جانب الكنترول وهو الجهة المسئولة عن إرسال الشهادات للمدارس ومن ثم يتسلمها للطلبة مع الملف النهائي، وبذلك تعطل التحاق هؤلاء الطلبة بالمعاهد التي أوشكت على مرور شهر من بدء العام الدارسي.

وحذر المغاوري في طلبه لوزير التربية والتعليم من أن استمرار الوضع يهدد بضياع عام دراسي، ومن الممكن أن تضيع فرصة الالتحاق بالمعهد، باعتباره أن الالتحاق مرتبط بسنة الحصول على المؤهل.

مطالبًا الوزارة بإحاطة البرلمان بالأسباب التي أدت إلى تأخير اصدار الاستمارات النهائية الدالة على النجاح في الدور الثاني.