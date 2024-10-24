تعبر عن أطماع ورؤية الكيان للمنطقة ومستقبلها.. طلب برلماني بشأن التصريحات والخرائط التي عرضها وزير إسرائيلي

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن التصريحات والخرائط التي قام بعرضها أحد وزراء الكيان الصهيوني، والتي تعبر عن أطماع ورؤية الكيان للمنطقة ومستقبلها، حيث أورد حدود الكيان المستقبلية والتي شملت قطاعات واسعة من الدول العربية بما فيها جزء من الأراضي المصرية، وإضاف: بأن أمن القدس ينتهي من عند دمشق.

وحذر المغاوري من أن هذه السياسة والتصريحات التي تصدر عن وزير يتولى ملفات هامة داخل حكومة الكيان تعد إخلالًا بالاتفاقيات المبرمة مع الكيان من قبل مصر.

وطالب المغاوري بإحاطة المجلس بما اتخذ في هذا الشأن من إجراءات.