أطماع ورؤية مستقبلية.. تحرك برلماني بشأن كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن الخرائط التي قام بعرضها رئيس وزراء الكيان الصهيوني في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة (79) أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية.

وبحسب طلب الإحاطة؛ فقد أوردت الكلمة أسم مصر في تلك الخريطة المزعومة والتي أسماها “خريطة التفاؤل والأمل” تعبر عن أطماع ورؤية الكيان للمنطقة ومستقبلها والتي شملت قطاعات واسعة من الدول العربية، بالإضافة إلى خريطة أخرى أسماها “خريطة النقمة”، والأولى “خريطة النعمة”، وهو ما يتعارض مع سياسات مصر الراسخة والمستقرة بعدم الارتباط أو الانتماء إلى أحلاف أو تكتلات من شأنها تؤثر على مواقف مصر تجاه الصراع العربي الصهيوني.

وطالب المغاوري بإحاطة المجلس بما اتخذ في هذا الشأن من إجراءات.