ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”..جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفين

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية ميت الحوفين بمركز بنها ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان”.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية .

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والعظام ، و أمراض الجلدية ، وتم الكشف علي 168 حالة تنوعت ما بين 60 حالة باطنة ، و48 حالة أطفال ، و54 حالة عظام ، و 24 حالة جلدية وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.