القومي للمرأة يطلق حملة اعلامية توعوية جديدة بعنوان ” بداية”

فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة اعلامية توعوية جديدة “بداية” ، بصوت الإعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

تهدف الحملة الإذاعية إلى بناء إنسان واع يسهم في التنمية بمجالاتها المختلفة عبر تعزيز الوعي المجتمعي، عبر مناقشة عددًا من القضايا التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع، منها التوعية بأهمية بناء قدرات النساء والفتيات ، وأهمية تمكينها ودورها الهام والحاسم في بناء مجتمع منتج.

ومن المقرر أن تذاع الحملة بمختلف الاذاعات المصرية من بينها إذاعة القرآن الكريم إلى جانب نشرها يوميا على صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.