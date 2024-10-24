خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان ..  القومى للمرأة يشارك في جلسة حوارية  حول برنامج ” نورة”

أكد الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة أن برنامج نورة يمثل جميع فتيات مصر، ويتضمن مكون تكنولوجيا المعلومات مما يساهم فى تمكين الفتيات ، مؤكدا على أهمية نشر الوعى لدى النشء من الفتيات باهمية تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من نسبة البطالة وزيادة نسبة العمل اللائق من خلال زيادة الاستعداد لوظائف المستقبل التى سوف تختلف عن وظائف الحاضر، مشددا على أن تكنولوجيا المعلومات تعد مصدر للمعرفة والمعلومات الرئيسية المتعلقة بالصحة الإنجابية وكل ما يتعلق بصحة الفتيات والسيدات، واختتم كلمته بالتأكيد على أنه سيتم إطلاق برنامج نور لتمكين الفتيان…جاء ذلك خلال مشاركته الجلسة رفيعة المستوى حول برنامج ” نورة ” وتعزيز معلومات الصحة الإنجابية للأمهات وتقديم الخدمات للفتيات المراهقات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024.