القومي للمرأة يشارك بجناح خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية .. …

شارك المجلس القومي للمرأة بجناح علي هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024.

يهدف جناح المجلس إلى إتاحة الفرصة للسيدات المشاركات لعرض منتجاتهن وتسويقها خلال هذا الحدث الهام، حيث تضمن عرض عدد من منتجات تدريبات المجلس الحرفية والتراثية لسيدات من مختلف المحافظات ، وجزء خاص لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى وبالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، و التعريف ببرنامج التنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما ضم المعرض أيضًا ركنًا خاصًا ببرنامج نورة ، و ركن خاص ببرنامج الشمول المالى وتطبيق تحويشة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان.”