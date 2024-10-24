خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية .. انجى اليمانى مبادرة “تحويشة” تمثل نقطة تحول في تمكين النساء

شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة التى جاءت بعنوان “الشمول المالي: الأثر والتحديات والحلول”خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يعقد على مدى أربعة أيام تحت شعار “التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام” .

استعرضت انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، مبادرة “تحويشة”التي أطلقها المجلس فى إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة،مشيرة إلى إنها تُعد خطوة مهمة في تحسين إمكانية وصول النساء إلى الخدمات المالية، و توفر معلومات سهلة الفهم تتناسب مع احتياجاتهن.

وأشارت إلى نتائج مشروعات الشمول المالي والتى أظهرت ارتفاع عدد النساء المستفيدات بنسبة 42%، كما زاد وعيهن المالي بنسبة 90%، مؤكدة على أن “تحويشة” تمثل نقطة تحول في تمكين النساء، ويعكس أهمية البرامج التي تركز على التعليم المالي وتوفير الفرص للنساء لزيادة دخلهن وتحسين حياتهن.