نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تفتتح معرض للمشروعات الطلابية

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، معرض المشروعات الطلابية ، والذى عقد على هامش المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية.

واستمعت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، خلال تفقدها مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين في المؤتمر إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب ، مؤكدة على حرص جامعة بنها على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية من خلال خلق بيئة محفزة لهم وتشجعهم على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية، بالإضافة إلى تبني هذه الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق.

من جانبه أضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، أن المعرض الطلابي لهذا العام شهد إقبالا ملحوظا من طلاب كليات الجامعة المختلفة حيث فاز 19 مشروعا في مختلف التخصصات.