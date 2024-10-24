بيراميدز يحصد برونزية السوبر المصرى بعد الفوز على سيراميكا بركلات الترجيح

حقق فريق بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر المصرى، بعد الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5 – 4، فى المباراة التى جمعتهما اليوم “الخميس” على استاد آل نهيان فى مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة.

ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل حسم صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 2-2.

سجل إسلام عيسى لاعب سيراميكا هدف التقدم لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 20 من عمر المباراة، حيث أشار حكم الراية بتسلل قبل أن يحتسب الفار الكرة هدف بداعى عدم وجود تسلل على عيسى.

وأحرز لاعب سيراميكا عبد الله مجدى هدف التعادل لفريق بيراميدز بالخطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد تسديدة من مصطفى فتحى ولكن حولها مجدي بالخطأ في مرمى فريقه.

وتحصل فريق سيراميكا على ركلة جزاء في الدقيقة 74 نتيجة لمس أسامة جلال للكرة بيده، وسددها أحمد بلحاج في الدقيقة 75 وتصدى لها شريف إكرامي، ولكن أشار حكم الراية بإعادة الركلة بسبب تقدم إكرامى وهو ما أكده الفار وسجل منها بلحاج هدف التقدم من جديد.

وتعادل مروان حمدي لفريق بيراميدز من تصويبة داخل منطقة الجزاء مرت على يسار محمد بسام وسكنت الشباك، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها بيراميدز لصالحه.