وزارة العمل: فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” بقطاع المعديات والكبارى العائمة ببورسعيد

نظمت مديرية العمل ببورسعيد ، فعاليات مبادرة تحت شعار” سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، في قطاع المعديات والكبارى العائمة بترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس ، بمشاركة عدد ١٥ شركة وحضور ٥٠ مشارك ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر لجميع أنشطة المنشأة ،ودراسة نظريات تحليل الحادث ،وكذلك حساب وحدات الخروج ومواصفات أبواب الطوارئ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأكد مدير المديرية ، فى كلمته على دور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على المنشآت والعمال ، وأثنى على جهود إدارة السلامة والصحة المهنية بالترسانة ودور قطاع المعديات فى دعم وحماية المواطنين من المخاطر التي تحول دون عبورهم من بورسعيد إلى بورفؤاد، وكذلك توفير الوقت للمواطنين ببناء الكبارى القائمة ومتابعة الصيانة الدورية للكبارى والمعديات لزيادة سبل الأمان وتوفير الوقت وربط المجمعات السكنية الجديدة والبعيدة ، وألقى المحاضرات الكيميائي فايز رخا تحت إشراف الكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة، والكيميائية عبير أبو زيد مدير مكتب بورفؤاد ، و مفتشي السلامة بمكتبى بورسعيد و بورفؤاد ..

وأشار مدير المديرية ، إلى أنه شارك فى الفعاليات المهندس عماد اسحاق نائب مدير إدارة الترسانات ورئيس قطاع المعديات والكبارى العائمة والذى أكد على حرص هيئة قناة السويس على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتأمين وحماية المواطنين والمعدات البحرية من أى مخاطر ، كما ألقى المهندس علاء عبد البر رئيس الترسانة البحرية كلمة عن دور الترسانة فى تسهيل أى عقبات تحول دون حماية العاملين بالمنشآت وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين بالقطاع ..