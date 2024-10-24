وزارة العمل: ندوة توعوية داخل مطار مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تحت عنوان “مخاطر الحريق والتدريب على كيفية استخدام وسائل مكافحة داخل بيئة العمل” ، وذلك بشركة دار العالمية للتشييد والبناء ، داخل مطار مدينة سانت كاترين ، شهدها اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ، ورئيس مجلس إدارة الشركة ، يأتي ذلك بمشاركة عدد 85 من العاملين بالشركة ، حيث تضمنت الفعاليات تقديم عدة محاضرات حول : أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن خطط الطوارئ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضافت مدير المديرية ، أنه حاضر في تلك الندوة الكيميائي عزالدين فرج مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، والكيميائي محمد إبراهيم مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة نويبع ، كما شارك عدد من القنوات الفضائية لتغطية فعاليات المبادرة ..