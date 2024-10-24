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وزارة العمل: ختام فعاليات برامج تدريب مهني مجانية على مهن تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات لفتيات أسوان

كتب محمد مختار
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اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، برامج التدريب المجانية ، على تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، وذلك بالوحدة التدريبية المتنقلة بقرى نصر النوبة ، ( الجنينة والشباك) لعدد 9 متدربات ، ومركز تدريب مهني كلابشة ، لعدد 14 متدربة ، وذلك لتعليم الفتيات والسيدات مهارات التفصيل والخياطة لإقامة مشروعات صغيرة تدر عليهم عائد مادي يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة ، وكذلك تنظيم الاختبارات النظرية والعملية لإتمام البرامج وذلك بعد إتمام ساعات التدريب بواقع ١٥٠ ساعة تدريبية لكل دورة ، يأتى ذلك تنفيذا لسياسة وزارة العمل ودورها في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، خاصة وأن من بين المتدربات العديد من المعيلات والمطلقات والأرامل ، والتي تساعدهم مثل هذه البرامج في إيجاد فرص عمل ذاتية ، والبدء في تنفيذ مشروعات متناهية في الصغر وصغيرة لحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا وتوفير حياة كريمة تليق بهم ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضحت المهندسة ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أن برامج التدريب بالوحدة التدريبية المتنقلة يتم تنفيذها بشكل يومي ، ولمدة ٦ أيام في الأسبوع ، بواقع ٥ ساعات يوميا ، للوصول إلى ١٥٠ ساعة تدريبية “مدة تنفيذ البرنامج” ، وفي نهاية البرنامج يجرى تنظيم اختبارات نظرية وعملية للوقوف علي مدي استفادة المتدربات من المادة العلمية بشكل عملي ونظري تمهيداً لتحديد اوائل المجموعة من المتدربات ..

محمد مختار
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