وزارة العمل: ندوتين للتثقيف ضمن حملة توعوية لحماية وتمكين شرائح العمال بمحافظة قنا

أطلقت مديرية العمل بمحافظة قنا حملة توعوية متكاملة استهدفت حماية وتمكين شرائح مختلفة من العمال ، في خطوة رائدة ، حيث نظمت المديرية ندوتين تثقيفيتين متخصصتين بمصنع الكليم والسجاد بمؤسسة الندا بمحافظة قنا، بمشاركة عدد 120 من السيدات العاملات والموظفين بالمصنع ، تناولت الأولى حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل، بينما ركزت الثانية على تمكين المرأة العاملة ومكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل ، تضمنت الندوة الأولى شرحاً تفصيلياً لقانون الطفل والقرار الوزاري ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، في حين تطرقت الندوة الثانية إلى كيفية إمداد المرأة العاملة بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة أي شكل من أشكال العنف أو التحرش في مكان العمل ، وتؤكد هذه الحملة النوعية على التزام وزارة العمل بتحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع عمل عصري يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويضمن حقوق العمال، ويحمي الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة العاملة وحماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل ، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لمديرية العمل فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ، حيث تعمل المديرية على تقديم نموذج متكامل للخدمات الحكومية يجمع بين التوعية والتثقيف والدعم العملي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، سعياً نحو بناء مجتمع عمل متطور يحمي حقوق جميع أطرافه ويضمن كرامتهم.

وأوضح أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأكد مدير المديرية على استراتيجية المديرية المتكاملة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، بهدف بناء جيل واعٍ من العمال المتمكنين من حقوقهم وواجباتهم ، وحضر الندوتين محمد علي وكيل المديرية، وهدى عبدالله مسؤول وحدة الطفل، وحسناء حسن مسؤول المرأة، منوهاً إلى حرص المديرية على تنفيذ خطة طموحة لتكثيف مثل هذه الندوات التوعوية مع تنويع موضوعاتها، والعمل على إصدار سلسلة من الكتيبات الإرشادية المتخصصة لتكون مرجعاً دائماً للعاملين ، ودعا مدير المديرية جميع المنشآت والمؤسسات في محافظة قنا إلى التعاون المثمر مع المديرية لتنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية المماثلة، مؤكداً أن باب المديرية مفتوح دائماً لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.