وزارة العمل: ندوة توعوية بالتنسيق مع شركة للأسمنت بمحافظة القاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وندوة للتوعية لقانون العمل نفذها مكتب عمل حلوان ، وذلك بمقر شركه اسمنت حلوان ، بحضور عدد من العاملين بالشركة ، تناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات شملت : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة ،وكيفية استخدام وسائل الحماية ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الفعاليات تضمنت تسليم عدد 10 عقود عمل لذوي الهمم للعمل بشركة دايس للملابس الجاهزة ، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية ذوى الإعاقة 10 لسنة 2010 ، من أجل دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة مع درجات إعاقتهم والاستفادة من قدراتهم فى دعم خطط التنمية ، وفى ختام الفعاليات جرى إهداء درع الشركة لمدير المديرية ، بحضور حنان حسن مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وأعضاء المكتب الفني محمود صقر وياسمين علي وصفاء ربيع ، و ممثلي الشركة احمد عبدالعزيز يوسف مدير شؤون العاملين ، وعمرو عفت ياقوت مدير الشؤون القانونية ، ونشوى أحمد مدير منطقة العمل، والعاملين بالمنطقة نيفين بدوي ، و شيماء احمد ، وسها عبد السلام مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، وكريمه احمد مفتش السلامه والصحه المهنيه ، وعلى أبراهيم مدير مكتب التفتيش ، وحمودة قرني مفتش المكتب ..

وأشار مدير المديرية ، إلى أنه شارك فى الفعاليات من ممثلي الشركة المهندس شريف بدر مدير مصنع اسمنت حلوان ، والدكتور عز الدين رمضان رئيس قطاع السلامة بالمجموعة ، والمهندس شريف بدر مدير مصنع اسمنت حلوان ، والمهندس اسامة زغلول مدير السلامة بالمجموعة ، ومحمد رمضان مدير عام التنمية البشرية مصنع اسمنت حلوان ، والدكتور رجب مسعد مدير الإدارة الطبية مصنع اسمنت حلوان ، والكيميائي هاني الجزار مدير الإنتاج بمصنع اسمنت حلوان ، والمهندس ميلاد عوض مدير عام الصيانة بمصنع اسمنت حلوان ..